Определен победитель литературного конкурса "Радзіма мая дарагая"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главного приза литературного конкурса "Радзіма мая дарагая", посвященного 100-летию со дня рождения Алеся Бачило, удостоен минчанин Дмитрий Юртаев, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

Профессиональная деятельность Дмитрия Юртаева не связана непосредственно с творчеством, ему он посвящает свободное время. В качестве приза автор поэтического признания в любви к родной земле получит велосипед минского ООО "Мотовелозавод". Его победителю вручит генеральный директор предприятия Николай Ладутько в день открытия XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, 28 февраля.

Как рассказала Елена Стельмах, Союз писателей Беларуси провел международный конкурс "Радзіма мая дарагая" в Год малой Родины в память об известном белорусском поэте Алесе Бачило, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году. Участниками стали более 100 авторов - представители разных профессий и возраста. Присоединились к конкурсу и многие зарубежные авторы, которые имеют большую привязанность к Беларуси, бережно относятся к своим родным корням.

Об итогах конкурса расскажут на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке. На главную сцену большого книжного праздника 28 февраля выйдут победители в номинациях "Песня", "Поэзия", "Проза". Условием конкурса было создание новых произведений.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по пр. Победителей, 14. Вход на выставку свободный. Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-