Определен порядок выступления юных конкурсантов на "Славянском базаре в Витебске"

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В фестивальном Витебске определен порядок выступления юных конкурсантов "Славянского базара", передает корреспондент БЕЛТА.
В первый конкурсный день, 10 июля, откроет выступления представительница России Маргарита Воробьева, завершит - Илинка Дину из Румынии. Белорус Артем Скороль выступит под номером 19. Во второй день музыкального состязания, 11 июля, первой поднимется на сцену эстонка Эрика Ершова, последней - Андрея-Емира Рацэ из Молдовы. Представитель Беларуси продемонстрирует свой талант тринадцатым.
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