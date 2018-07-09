Определен порядок выступления юных конкурсантов на "Славянском базаре в Витебске"

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В фестивальном Витебске определен порядок выступления юных конкурсантов "Славянского базара", передает корреспондент БЕЛТА.

В первый конкурсный день, 10 июля, откроет выступления представительница России Маргарита Воробьева, завершит - Илинка Дину из Румынии. Белорус Артем Скороль выступит под номером 19. Во второй день музыкального состязания, 11 июля, первой поднимется на сцену эстонка Эрика Ершова, последней - Андрея-Емира Рацэ из Молдовы. Представитель Беларуси продемонстрирует свой талант тринадцатым.

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