Определена вторая десятка финалистов "Евровидения-2018"

11 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Определена вторая десятка финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2018" по итогам второго полуфинала, передает корреспондент БЕЛТА.

Для поклонников конкурса со сцены "Алтис Арены" в финале исполнят свои песни представители Сербии, Молдовы, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении, Нидерландов.

На право выступит в финале претендовали представители 18 стран.

Первая десятка финалистов стала известна 8 мая. В десятку вошли Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

Финал "Евровидения-2018" пройдет 12 мая, в нем выступят артисты из 26 стран: по 10 участников из каждого полуфинала и представители организаторов конкурса - стран Большой пятерки - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании, а также хозяйки нынешнего "Евровидения" Португалии. -0-