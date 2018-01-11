Определены 11 финалистов отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены финалисты отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белтелерадиокомпании.

В медиахолдинге сегодня прошло открытое прослушивание участников национального отборочного тура международного конкурса песни "Евровидение-2018". Из конкурсантов, представивших свои композиции на суд профессионального жюри, эксперты выбрали 11 финалистов.

На финишную прямую популярного проекта вышли:

ALEN HIT (с песней "I Don't Сare"),

Adagio ("Ты і я"),

Lexy ("Ain't You"),

Софья Лапина ("Gravity"),

Napoli ("Chasing Rushes"),

Alekseev ("Forever"),

Анастасия Малашкевич ("World on Fire"),

Гюнешь ("I Won't Cry"),

Кирилл Гуд ("Deja Vu"),

"Радиоволна" ("Subway Lines"),

Shuma ("Хмаркі").

ALEN HIT

Adagio

Lexy

Софья Лапина

NAPOLI

Alekseev

Анастасия Малашкевич

Гюнешь

Кирилл Гуд

"Радиоволна"

Shuma

Белтелерадиокомпания по традиции осуществляла онлайн-трансляцию с прослушивания на официальном сайте tvr.by. С выступлениями конкурсантов можно ознакомиться на сайте в разделе "Спецпроекты".

Кастинг нацотбора на "Евровидение-2018": больше песен на белорусском языке Финалистов отбора, а всего не более 15 станут таковыми, назовут сегодня вечером в телеэфире. Впрочем, желающие имели возможность увидеть выступления всех претендентов на участие в финале в онлайн-трансляции на сайте Белтелерадиокомпании.

Финал национального отбора пройдет 16 февраля в формате телеконцерта. Участник финала, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, объявляется победителем проекта и становится официальным представителем Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне (Португалия).-0-

Представителя Беларуси на "Евровидении-2018" выберут 16 февраля Во вторник, 16 января, станет известен порядок выхода исполнителей на сцену, на этот день назначена жеребьевка. Само же финальное шоу запланировано на 16 февраля.

Фото Геннадия Жинкова