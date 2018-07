Определены финалисты национального отборочного тура детского "Евровидения-2018"

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены финалисты национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

На самой большой телевизионной площадке медиахолдинга - в студии "600 метров" - сегодня состоялось прослушивание участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2018". Из конкурсантов, представивших свои композиции на суд профессионального жюри, эксперты выбрали 10 финалистов.

В финале популярного проекта:

Артем Скороль (с песней "Улыбнись", Ошмяны, Гродненская область),

Елизавета Мея ("Зорка", Жодино, Минская область),

Мария Гулевич, ("Остров Чикарум", Минск),

Даниэль Алекс Ястремский ("Time", Минск),

Ангелина Ярощук ("Feeling Good", Минск),

Группа "Мята" ("Однажды", Минск),

Никита Белько ("Не предай", Минск),

Мария Жилина ("Welcome To My Belarus", Минск),

Ярослав Соколиков ("Мир на земле", Минск),

Вокальная группа Мonkey Tops ("На стиле", Минск).

Десятку финалистов по итогам прослушивания выбрало профессиональное жюри. В его состав входили: заместитель начальника отдела профессионального искусства управления искусств Министерства культуры Татьяна Пархамович, заслуженная артистка Беларуси, певица Наталья Тамело, заместитель главного директора телеканала "Беларусь 1" Ольга Саламаха, корреспондент АТН, телеведущий Евгений Перлин, певица и телеведущая Ольга Рыжикова, певец, солист группы "Атлантика" Алексей Набеев, певица Анна Шаркунова.

Жеребьевка финалистов пройдет в Белтелерадиокомпании 7 июля в 12.00. Она определит очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте.

Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится не позднее 15 сентября. Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском "Евровидении-2018" 25 ноября в Минске.-0-

Фото Геннадия Жинкова