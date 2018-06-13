Опубликован рейтинг лучших мультфильмов всех времен

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание USA Today представило список ста лучших анимационных фильмов всех времен. Рейтинг возглавило аниме "Могила светлячков", созданное знаменитой японской студией Ghibli.

Вторая позиция досталась оскароносному мультфильму "Головоломка", вышедшему на экраны в 2015 году. В десятку лучших также вошли аниме "Унесенные призраками" и "Мой сосед Тоторо", мультфильмы "Тайна Коко", "ВАЛЛ-И", семейная комедия "Приключения Паддингтона 2".

Рейтинг был составлен на основании зрительских отзывов и показателей популярности мультфильмов в сети.

"Могила светлячков" - аниме японского режиссера Исао Такахаты, выпущенное студией Ghibli в 1988 году. Лента снята по мотивам произведения Акиюки Носаки, в котором рассказывается трагическая история двух детей, переживших Вторую мировую войну.-0-