Организатором детского "Евровидения-2018" выступает исключительно Белтелерадиокомпания

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает исключительно Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). Такое заявление сделала Национальная государственная телерадиокомпания, сообщает БЕЛТА.

"В последнее время в средствах массовой информации и коммуникации, на различных сайтах и в социальных сетях появились публикации о кастингах, прослушиваниях и региональных этапах национального отборочного тура международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", по итогам которых организаторы обещают выбрать официального представителя Беларуси на форуме. Обращаем ваше внимание, что такие сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

"Считаем, что такие публикации для привлечения внимания к деятельности некоторых продюсерских центров недопустимы. В связи с этим хотим предупредить инициаторов распространения недостоверной информации, что Белтелерадиокомпания оставляет за собой право обратиться в суд", - отмечается далее.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Минске 25 ноября. В скором времени Белтелерадиокомпания объявит о начале приема заявок для участия в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2018". Отбор будет проведен в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, устанавливаемыми Европейским вещательным союзом.

По опыту прошлых лет к прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки будут соответствовать требованиям, изложенным в положении, которое традиционно не предусматривает никаких предварительных региональных отборов и конкурсов.

Положение о проведении национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2018" будет размещено на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by в разделе "Проекты".

Победитель национального отборочного тура, который представит Беларусь на детском "Евровидении-2018", будет определен по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.-0-