3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы детского "Евровидения-2018" рассказали о дизайне сцены конкурса, который пройдет 25 ноября в Минске, сообщает БЕЛТА.

На сайте конкурса размещены эскизы сцены, дизайн которого разработала белорусский художник Галина Гомонова, имеющая большой опыт работы на популярных телевизионных шоу страны. Впервые дизайн такой сложности для международного песенного конкурса подготовлен художником из Беларуси. Обычно интерьер масштабного телевизионного шоу проектируют специалисты Европейского вещательного союза.

Проект Галины Гомоновой включает в себя две круглые сцены: 14-метровую главную и еще одну, вдвое меньше. Они соединены 7-метровым мостом. Отдельная локация - гринрум.

Работы по монтажу сцены начнутся за три недели до шоу - в начале ноября.

Зал "Минск-Арены" вместит 15 тыс. зрителей.

На детское "Евровидение-2018" в белорусскую столицу приедут участники из рекордного количества стран - 20.-0-