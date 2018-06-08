Организаторы "Евровидения" выдвинули требование не проводить конкурс в Иерусалиме

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" выдвинули Израилю требование не проводить мероприятие в Иерусалиме, сообщают СМИ. В следующем году конкурс должен принимать именно Израиль, так как в 2018 году триумфатором "Евровидения" стала представительница данной страны Нетта Барзилай с песней "Toy".
Ранее страна объявила о том, что конкурс пройдет в Иерусалиме. Однако организаторы попросили поклонников пока не приобретать билеты на одно из крупнейших в Европе музыкальных ежегодных событий. Правда, причину этого объяснили не сразу.
Только сейчас стало известно, что руководство конкурса встретилось с израильскими представители. На встрече они потребовали проводить конкурс не в Иерусалиме, чтобы не спровоцировать конфликты и протесты. По словам организаторов, их основная цель – избежать бойкота места проведения конкурса со стороны публики.
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