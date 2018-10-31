Организаторы фестиваля современной хореографии в Витебске анонсируют масштабную программу

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы XXXI Международного фестиваля современной хореографии в Витебске подготовили масштабную программу. Подробности в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" по специальным проектам Марина Романовская.

"Нынешний фестиваль 31-й, но основное его событие - конкурс - чередуется: в нечетный год проводится белорусский, в четный - международный. По этой причине 30-летие фестиваля решили праздновать два года. Как праздновать? Конечно, масштабными полотнами на витебской сцене. Таких больших спектаклей, которые будут в этом году, не было никогда прежде. В этом нам помогают наши учредители и партнеры. Благодаря им мы имеем пышную, роскошную, красивую программу", - сказала Марина Романовская.

Фестиваль откроется 20 ноября на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета в Минске спектаклем "Увертюры Россини", который представит итальянский коллектив Spellbound contemporary ballet (в переводе "восхитительный современный балет"). 22 ноября его смогут увидеть гомельчане, а на витебской сцене постановка будет показана 25 ноября и станет завершающим спектаклем программы фестиваля.

Марина Романовская отметила, что это очень дорогой проект, который подготовлен итальянским коллективом к 150-летию Джоаккино Россини и демонстрируется по всему миру благодаря гранту, который выиграло министерство культуры Италии. Менеджер Spellbound contemporary ballet уже знаком с витебским фестивалем и настоял, чтобы Беларусь обязательно была включена в мировое турне. "Увидеть такую постановку - большой подарок. Сюжет интересен. Декорации в виде огромного шкафа со множеством ящичков, в каждом из них - музыка, которую миру подарил Россини. А на сцене зритель будет наблюдать комнату самого композитора. Все его фобии, восторги - жизнь. Уверена, что балет понравится. Как минимум полтора часа музыки Россини", - рассказала Марина Романовская.

Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова покажет спектакль "Калигула". "Само присутствие драматического театра на сцене фестиваля современной хореографии мне кажется очень ново. Публике будет интересно увидеть фестивальную версию спектакля без слов по повести Камю на открытии IFMC в Витебске 21 ноября", - уверена организатор.

В этот же день швейцарский проект Joshua monten company представит в концертном зале "Витебск" танцевальный перформанс "Маленькая радость", благодаря которому у зрителей IFMC будет возможность стать ближе к артистам, ощутить сопричастность к действу.

В афише фестиваля 22 ноября очень красивый балет "Спящая красавица" театра "Киев модерн-балет" в постановке большого друга IFMC Раду Поклитару. "Раду Поклитару совместно со швейцарским художником-постановщиком мастерски сложил эту балетную историю с эффектом детской сказки, от которой нельзя оторваться. Интригует публику", - поделилась Марина Романовская.

На следующий день место действия фестиваля переместится в Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа. В первом отделении будет представлен танцевальный перформанс "Воздух" в постановке Ольги Лабовкиной - первой белорусской танцовщицы и хореографа, завоевавшей первую премию в Международном конкурсе современной хореографии.

Постоянный участник форума - Пермский театр "Балет Евгения Панфилова" - в этом году порадует зрителей IFMC уже в 25-й раз. И снова с постановками, которые никак нельзя пропустить. Во втором отделении 23 ноября под музыку классических и современных композиторов танцовщики коллектива представят балет-сьюиту Tolstoy. Спектакль-трибьют "Звезда 62090" на музыку Виктора Цоя, посвященный новому творческому поколению, и хореографический спектакль "Паноптикум" можно увидеть в программе финального дня конкурса 24 ноября.

XXXI Международный фестиваль современной хореографии пройдет с 20 по 25 ноября. Его площадками станут Витебск, Гомель и Минск. Основное событие IFMC - Международный конкурс современной хореографии. В программе фестиваля - творческие лаборатории российских, польских и белорусских танцовщиков, практические и теоретические мастер-классы и др. Учредителями форума выступают Министерство культуры, Витебские облисполком и горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор - Центр культуры "Витебск".-0-

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Вклад IFMC в развитие современного танца в Беларуси огромен - Рылатко "За 30 лет хореографическая культура Беларуси значительно изменилась. И в этом огромная заслуга фестиваля. Можно сказать, с него началась жизнь современного танца", - сказал заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Владимир Рылатко.