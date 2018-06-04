Оригинальные гравюры Дали к "Божественной комедии" представлены на выставке в Полоцке

4 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оригинальные гравюры Дали представлены на выставке в Полоцке, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая филиалом "Художественная галерея" Национального Полоцкого историко-культурного заповедника Лариса Лысенко.

На выставке представлены гравюры - иллюстрации к "Божественной комедии", созданные Сальвадором Дали к празднованию 700-летия Данте Алигьери. Сто оригинальных графических работ из частной итальянской коллекции Андреа Понтальти обладают цветом непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи. Ценным дополнением выставки и коллекции является титульный лист "Божественной комедии", на котором в 1965 году Дали оставил автограф и рисунок шариковой ручкой.

В течение пяти с лишним лет гравер Раймон Жаке с ассистентом вручную вырезали до 3,5 тыс. досок. Дали лично контролировал процесс создания пластин, проверяя и утверждая каждую из них. Первое издание "Божественной комедии" с иллюстрациями Сальвадора Дали увидело свет в 1960 году. Произведения именно из этого выпуска представлены на выставке. Появлению графических работ предшествовала серия акварелей, которую итальянское правительство заказало Дали в 1951 году, к празднованию 700-летия Данте. Художник создал по одной иллюстрации к каждой тысяче строк поэта. "Иллюстрации Дали к "Божественной комедии" признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики и лучшими иллюстрациями бессмертной книги Данте", - добавила Лариса Лысенко.

Выставка пройдет с 5 июня по 8 июля под патронажем посольства Италии в Беларуси и при поддержке авиакомпании "Белавиа".-0-