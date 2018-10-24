Оркестр Михаила Финберга презентует новую программу на родине Владимира Короткевича

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси презентует в ноябре программу "Уладзімір Караткевіч: быў, есць, буду", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива, народный артист Беларуси, профессор Михаил Финберг.

"Для оркестра большая ответственность готовить эту программу. Я лично был знаком с Владимиром Короткевичем и в очередной раз хочу показать широту и многогранность его таланта. Название программы выбрано не случайно. Именно так назывался сборник стихов белорусского прозаика и поэта. Презентация программы состоится 27 ноября в Орше на родине Владимира Короткевича", - рассказал Михаил Финберг.

По его словам, коллектив также начал подготовку программы, посвященной творчеству Евгения Евтушенко. "Ее премьера состоится в деревне Хомичи Калинковичского района. Это родина Ермалая Евтушенко - деда поэта по матери, Георгиевского кавалера времен Первой мировой войны. В концерте прозвучат песни на слова Евгения Евтушенко, положенные на музыку Раймондом Паулсом, Эдуардом Колмановским, Андреем Эшпаем и Андреем Петровым. Среди них такие известные и любимые земляками, как "Старый друг", "Случайное знакомство", "Бежит река", "А снег идет", "Зонтик" и многие другие", - отметил маэстро.

Оркестр Михаила Финберга также обещает порадовать своих поклонников программами, посвященными творчеству Раймонда Паулса и Иосифа Кобзона. Кроме того, подготовлен концерт памяти народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Зарицкого. Он более 20 лет проработал в Национальном академическом концертном оркестре Беларуси и написал музыку на стихи Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Владимира Короткевича и многих других белорусских поэтов. Премьера новой программы - в ближайшие недели.-0-