Орловский театр для детей и молодежи и Гомельский драмтеатр обмениваются гастролями

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство" и Гомельский областной драматический театр проведут в апреле обменные гастроли, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского драмтеатра Владимир Ступинский.

Гастроли Орловского театра пройдут в Гомеле 19-21 апреля. Российские артисты представят четыре спектакля. 19 апреля будет показан лирический фарс по комедии Уильяма Шекспира "Веселые жены Виндзора" о противостоянии веселых и умных женщин самодовольным и самоуверенным мужчинам. Днем позже на сцене Гомельского драмтеатра развернется романтический мюзикл "Люди Ламанчи" по пьесе Дейла Вассермана. Еще одна музыкальная постановка - "Мышеловка" - по мотивам детектива Агаты Кристи будет представлена 21 апреля. Музыку для этого мюзикла сочинил известный российский композитор Александр Журбин. Спектакль о том, как полицейский ищет убийцу среди постояльцев гостиницы. И чем дольше идет расследование, тем сложнее кажется дело, ведь каждый из подозреваемых имеет в прошлом какую-то тайну. Также все три дня на сцене Гомельского драмтеатра будет идти сказка для всей семьи "Африка". Это история о том, как обитатели первобытной саванны выбирали царем природы Человека.

А труппа Гомельского драмтеатра 18-20 апреля отправится с ответным визитом в Орел. Российской публике белорусские артисты представят три комедии "Мою жену зовут Моррис", "Спасибо, Марго", "Дамы и гусары", а также сказку "Летучий корабль".

История Орловского государственного театра для детей и молодежи началась в 1976 году, когда в городе был создан Театр юного зрителя. Свое нынешнее название - "Свободное пространство" - театр получил в 1990 году, что символизирует свободную для экспериментов сцену. Труппа театра неоднократно принимала участие в российских и международных фестивалях, бывала с гастролями в Испании, Польше, Франции, США.

Гомельский областной драматический театр работает с 1954 года. За высокие показатели в работе в 1999 году он удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь". В своей гастрольной деятельности театр ориентирован на Беларусь, Россию и Украину. Его спектакли неоднократно получали Гран-при и становились лауреатами на различных международных фестивалях. Современная афиша театра разнообразна, что говорит о большом творческом потенциале и высоком профессионализме труппы.-0-