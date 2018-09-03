3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенний сезон показов TheatreHD начнется в Минске 5 сентября. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

В осенней программе - постановки The Metropolitan Opera, Королевской Шекспировской компании, а также балет, поставленный обладателем премии "Тони" Мэтью Борном, арт-лектории и многое другое. Посмотреть спектакли TheatreHD можно будет в столичных кинотеатрах "Центральный", Silver Screen Velcom cinema и Falcon Club Бутик Кино, в гродненской "Красной звезде" и в рамках фестиваля "Белая вежа".

5 сентября в Falcon Club Бутик Кино покажут оперу "Евгений Онегин: Хворостовский" в режиссуре Роберта Карсена. В спектакле Карсена минимум декораций, что подчеркивает камерность и интимность оперы. Сценограф и художник по костюмам Майкл Ливайн с особой тщательностью подошел к нарядам, выполненным в русских традициях ХIX века, будь то дворянские платья или крестьянская одежда. Отдельная роль отведена свету, который показывает смену времени года и суток. Главный же акцент сделан на вокальный ансамбль, в котором американской Татьяне и Ленскому родом из Мексики (Рамон Варгас) удается раскрыть секрет русской души.

Проект TheatreHD также предлагает минчанам посмотреть балет по мотивам оперы Жоржа Бизе "Мэтью Борн: Кар Мен". Режиссером-постановщиком выступил британский хореограф Мэтью Борн, который является обладателем премии "Тони" сразу в двух номинациях: "Лучший хореограф" и "Лучший режиссер музыкального спектакля". Сюжет из XIX века, разворачивающийся на табачной фабрике, в новой интерпретации переехал в засаленную автомастерскую-забегаловку в Америке 60-х годов, где страсти и мечты жителей маленького городка разбиваются вдребезги с появлением обаятельного незнакомца. Насладиться мастерством режиссера и великолепной аранжировкой Тэрри Дэвиса можно будет 5 сентября в кинотеатре "Центральный" и 13 сентября в кинотеатре "Беларусь" в рамках фестиваля "Белая вежа".

Кроме того, в сентябрьской программе TheatreHD будет четыре арт-лектория. 9 сентября в кинотеатре "Центральный" пройдет показ фильма о творчестве Анри Матисса - "Матисс". 12 сентября в Silver Screen Velcom cinema покажут документальный фильм о Дали - "Сальвадор Дали: В поисках бессмертия". 23 сентября минчанам предлагают посмотреть фильм-выставку о работах Поля Сезанна - "Сезанн. Портреты жизни". Завершится первый осенний месяц показом "Микеланджело: Любовь и смерть" в Falcon Club Бутик Кино 26 сентября.

Возвращаются в программу TheatreHD и показы пьес театра "Комеди Франсез". 5 сентября в Silver Screen Velcom cinema можно будет посмотреть "Комеди Франсез: Ромео и Джульетта". 19 сентября кинотеатр Silver Screen Velcom cinema продемонстрирует запись спектакля "Комеди Франсез: Сирано де Бержерак". 11 сентября можно сходить на показ "Ромео и Джульетта" в постановке Королевской Шекспировской компании. Театральные критики утверждают, что перед обаянием и энергией молодых Ромео (Балли Джилл) и Джульетты (Карен Фишуик) действительно невозможно устоять. Запись спектакля покажут в кинотеатре "Центральный".

12 сентября на экранах Falcon Club Бутик Кино будет идти спектакль театра "Янг Вик" с номинанткой на "Золотой Глобус" и премию BAFTA Сиенной Миллер. После феноменального успеха "Трамвая "Желание" c Джиллиан Андерсон в главной роли режиссер Бенедикт Эндрюс обратился к другому шедевру Теннесси Уильямса - "Кошка на раскаленной крыше". Семейство Поллитт собирается вместе на хлопковой плантации, чтобы отпраздновать юбилей своего патриарха, Большого Папы. Трудно сказать, что душит эту семью сильнее - невыносимая жара или бесконечная паутина лжи, которую родственники плетут вокруг друг друга. Брак Мэгги и Брика - на грани распада, ведь тайн с каждым днем становится все больше, и напряжение растет. Повторится показ "Кошки на раскаленной крыше" 18 сентября в кинотеатре "Центральный".

Неповторимый и захватывающий спектакль "Акрам Хан: Жизель" в записи покажут 19 сентября в Falcon Club Бутик Кино. Хан поставил абсолютно свою версию "Жизели", переделав и сюжет, и музыку спектакля. Так что зрителей ожидает встреча с совсем иным видением знаменитой истории, где главная героиня многое пережила в жизни, но сохранила способность чувствовать; где вместо живописной деревни и кладбища - палаточный лагерь и заброшенный завод. В музыке и танце появились восточные мотивы, а пуанты стали атрибутом потустороннего мира. Неизменной осталась лишь любовь, великая сила во все времена.

Насладиться постановкой "Трубадур" можно будет 15 сентября в кинотеатре "Центральный" и 26 сентября в "Красной звезде" (Гродно).

Леденящая душу история с Бенедиктом Камбербэтчем "Гамлет: Камбербэтч" будет показана 14 сентября в кинотеатре "Беларусь" в рамках фестиваля "Белая вежа", 25 сентября в "Центральном" и 26 сентября в Silver Screen Velcom cinema. -0-