Осенняя афиша Театра эстрады: юбилей Инны Афанасьевой, PianoDance concert и праздник для мам

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кажется, осень только недавно сменила летнюю пору, а уже поскорей снова хочется тепла. Для желающих согреться Театр эстрады подготовил массу возможностей скрасить холодные вечера в теплом концертном зале.

Начнут октябрь в Театре эстрады с размышлений об осени. Осень - это кофе с корицей, кленовые листья, теплые плюшки с ванилью и тонкий запах дыма… А для Театра эстрады осень - это еще один повод пригласить зрителей в гости и угостить самыми горячими осенними хитами. 3 и 4 октября, а также 8 ноября театр приглашает посетить концертную программу "Осень, она не спросит". Любимые исполнители и знакомые песни, теплая и душевная атмосфера сделают ваш вечер незабываемым и невероятно уютным.

7 октября зрителям подарят концерт-спектакль PianoDance concert, в котором главные действующие лица - танцовщица и пианист. Этот необыкновенный камерный ансамбль, где музыка и танец выступают как равноправные солисты, позволит зрителю почувствовать особую эмоциональную связь между движениями танцовщика и музыкальным произведением. В программе собраны одни из самых ярких произведений Дюка Эллингтона, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Майкла Наймана, а также композиции Филиппа Шпартова из альбома "87 keys".

Быть поближе к курортным городам и помечтать об отдыхе поможет эстрадно-юмористическое шоу "От винта!". 10 октября концертный зал театра превратится в зал ожидания, где происходят истории, наделенные юмором и неожиданными поворотами в сюжете, спонтанными решениями и появлением характерных персонажей.

Любителей ретро театр приглашает в удивительное путешествие во времени на "Концерте по заявкам". 11 октября на сцене театра будут яркие звезды, золотые хиты, проверенные временем.

К самому, пожалуй, нежному празднику осени - ко Дню матери - Театр эстрады представит сразу две программы. 12 октября всех приглашают на концерт лирического шансона "Это все для тебя", а 14 октября мам поздравят звезды белорусской эстрады в программе "Все песни для тебя".

Тему любви, которой так хочется наполнить осень, поднимут в программах "Свадьба" и "О чем молчат женщины". Программы пройдут 24 октября и 25 октября соответственно. А 31 октября жаркие мировые хиты прозвучат со сцены театра в шоу "Кабаре-винтаж: Огни большого города".

В осенние каникулы Театр эстрады порадует юных зрителей сразу четырьмя детскими мюзиклами: 27 и 28 октября можно посмотреть мюзикл-детектив "Мешок с сюрпризом", 30 и 31 октября - мюзикл "Принц-золотые уши", 1 и 2 ноября - мюзикл "Двое из ларца - одинаковы с лица", 3 и 4 ноября - мюзикл "Не ходите, дети, в Африку гулять!". Веселые, музыкальные и поучительные мюзиклы придутся по вкусу не только детям, но и взрослым.

А самым грандиозным событием осени для театра и для поклонников заслуженной артистки Инны Афанасьевой станет концерт певицы - "Любовь моя", который пройдет 2 ноября во Дворце Республики. На сцене главной концертной площадки страны певица отпразднует 30-летие творческой деятельности и свой 50-летний юбилей.

Гости концерта: народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Алексей Хлестов. -0-