Основной площадкой Дня белорусской письменности станет городской парк Иваново

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Основной площадкой празднования XXV Дня белорусской письменности станет городской парк Иваново, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Клышко.

"Планируется, что главная площадка разместится в парке. Там создана определенная инфраструктура, есть амфитеатр. Неподалеку от него будет установлена сцена, создадим условия для размещения большего количества людей", - рассказал Виталий Клышко.

В преддверии республиканского праздника парк Иваново значительно преобразится. В частности, на его территории установят две детские игровые площадки. Специалисты оборудуют первую в городе велосипедную дорожку протяженностью более 2,5 км. Здесь же появится зона для занятий спортом, включающая воркаут-площадку, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Дополнительным украшением парка станет оригинальная подсветка и малые архитектурные формы.

Изменения коснулись также центра Иваново - часть улицы 17 сентября станет пешеходной. Уже начались работы по ее реконструкции. В ближайшее время будет уложено новое покрытие, заменены коммуникации, установлены декоративные клумбы, именные скамейки предприятий и организаций района. На этой улице планируется также установить памятный знак в честь Дня белорусской письменности.

"Наша главная цель - разгрузить центр города от транспорта. В перспективе хотим, чтобы весь центр Иваново был пешеходным", - отметил зампредседателя райисполкома. Он добавил, что помимо этого ведутся работы по реконструкции улиц Советская и Ленина, капитальный ремонт с элементами модернизации улицы Кирова.

XХV День белорусской письменности пройдет в Иваново 2 сентября и будет посвящен теме "Моя малая родина". Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств местных бюджетов, а также республиканских органов госуправления и иных источников.-0-