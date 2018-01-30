Остробрамская икона Божией Матери будет экспонироваться один день в Большом театре

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остробрамская икона Божией Матери будет экспонироваться один день - 2 февраля - в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Икона, датируемая XIX веком, попала в Музей древнебелорусской культуры НАН из костела в Кобрине. Это копия чудотворной Остробрамской иконы Божией Матери, которая находится в Вильнюсе, - прежней столице Великого княжества Литовского. Размещена икона в католической часовне над Острой Брамой - воротами в городской стене на выезде в сторону Минска, отчего и получила свое название.

Остробрамская икона имеет особое значение как для католиков, так и для православных людей, издавна почитается как чудодейственная. Поэтому по традиции с нее делали копии: люди верили, что они возьмут от святыни частичку живительной силы. Копии имеют такое же название - Богоматерь Остробрамская. Одной из таких копий и является икона из фондов Музея древнебелорусской культуры. Особенностью иконографии этих произведений является то, что Богоматерь здесь предстает одна, без младенца. Возможно, иконописец стремился показать Деву Марию в тот момент, когда с небес спустился Архангел Гавриил и принес весть о том, что у нее родится младенец Иисус.

Об истории чудодейственной иконы Богоматери Остробрамской расскажет директор Музея древнебелорусской культуры НАН, кандидат искусствоведения Борис Лазуко. Выставка одного дня уже стала традиционным мероприятием Большого театра, которое организуется совместно с музеем.

Продолжит этот необычный вечер балет "Страсти (Рогнеда)" Андрея Мдивани (хореография Валентина Елизарьева, сценография и костюмы Вячеслава Окунева).

Спектакль рассказывает о событиях тысячелетней давности, о древнем Полоцке и княжне Рогнеде. События древней летописи авторам спектакля удалось представить с невероятной художественной достоверностью. Ведь ни любовь, ни ненависть, ни жестокость, ни всепрощение не изменились за последнюю тысячу лет.

Ведущие партии в спектакле исполнят: заслуженный артист Беларуси Антон Кравченко (Владимир), заслуженная артистка Беларуси Ирина Еромкина (Рогнеда), народный артист Беларуси Игорь Артамонов (Ярополк), обладатель медали Франциска Скорины Анна Фокина (Анна). Дирижер - Олег Лесун.-0-