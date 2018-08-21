Отборочный тур могилевского фестивального проекта "Звездочет" пройдет в Литве

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Отборочный тур могилевского международного фестивального проекта "Звездочет" пройдет в Литве. Такая договоренность достигнута оргкомитетом проекта и общественным учреждением Zalioji Akademija ("Зеленая академия", Клайпеда). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила автор идеи проекта Юлия Антоненко.

По ее словам, подписано соглашение о сотрудничестве между оргкомитетом проекта "Звездочет" (Могилев) и учреждением Zalioji Akademija, которое по обоюдной договоренности и выступит организатором вокального этапа фестиваля для литовской детворы и молодежи в Вильнюсе. Он пройдет в Литве 21 октября, а его победители станут финалистами гранд-фестиваля в Могилеве. "Хотя наш проект многожанровый, литовцы пока будут конкурировать только в вокале. Они сами выбрали то, что им ближе и в чем они считают себя наиболее сильными. Но в перспективе соседняя страна может подключиться к борьбе и по другим направлениям", - сказала Юлия Антоненко.

"Молодежь, ее идеи и таланты - это то, что мы всегда поддерживаем и развиваем, - отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, председатель оргкомитета проекта "Звездочет" Инна Короткевич. - Новое соглашение дает импульс развитию как фестивального проекта, так и отношений между городами-побратимами - Клайпедой и Могилевом. Статус молодежной столицы позволяет планомерно развивать начатые и уже реализуемые молодежные проекты. "Звездочет" стал действительно элементом территориального маркетинга, через который мы готовы развивать фестивальный туризм, привлекать туристов в Могилев. Нашим партнерам пришелся по вкусу культурный проект, и мы договорились о развитии и расширении сотрудничества".

По словам директора Zalioji Akademija Мелейки Гинтаутаса, соглашение о сотрудничестве - большое достижение в развитии фестивального туризма между двумя странами. "Наша академия является организатором фестиваля Baltic Brilliant Open Cup, различных культурных проектов и инициатив. Мы также активно работаем по развитию международного культурного сотрудничества. У нас налажены связи с Украиной, Казахстаном и теперь с Республикой Беларусь. Мы готовы обмениваться опытом и знаниями в этой сфере", - сказал директор.

Общественное учреждение Zalioji Akademija также создает различные телевизионные программы, документальные и рекламно-презентационные фильмы, социальную рекламу, event-проекты, музыкальные программы, организует и проводит конференции, презентации проектов предприятий.

Фестивальный проект "Звездочет" стартовал в молодежной столице в начале года с конкурса вокалистов, затем прошел танцевальный этап, впереди (6-7 октября) - конкурс театралов, театров мод и исполнителей инструментальной музыки. Их победители представят страну в итоговом гранд-фестивале "Звездочет", который пройдет в областном центре 21-25 ноября. Для желающих поучаствовать в гранд–фестивале создан дополнительный заочный отборочный тур, заявку на который можно подать обратившись в оргкомитет.

Организаторами фестивального проекта выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома, Могилевская городская организация "Белорусский союз женщин", городская организация БРСМ, индивидуальный предприниматель Антоненко Ю.В., при поддержке интернет-ресурса "Могилев Live" и международного фонда "Фонд Бенефис. Премьера идей: культура, образование, спорт, бизнес" (г. Волин, Польша).-0-