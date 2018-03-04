4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдел книг из Китая будет открыт в одном из магазинов Минска. Такая договоренность достигнута между ОАО "Белкнига" и Китайской генеральной корпорацией по импорту и экспорту книг China National Publications Import & Export (Group) Corporation, сообщили БЕЛА в Министерстве информации Беларуси.

На XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке состоялась встреча представителей ОАО "Белкнига" с представителями китайской делегации. Белорусская и китайская стороны высказали заинтересованность в открытии отдела в одном из центральных столичных книжных магазинов сети ОАО "Белкнига" по проекту "Полки китайских книг".

Представители Китайской генеральной корпорации по импорту и экспорту книг подтвердили готовность поставлять в Минск печатную продукцию на китайском, английском и русском языках, которая позволит больше узнать о Китае, расскажет о традициях, культуре, науке, политике, образовании, истории. Тем более, что посетители выставки проявили большой интерес к литературе, представленной на стенде Китая.

По итогам переговоров было достигнуто устное соглашение о начале взаимовыгодного сотрудничества. Стороны начали работу по согласованию технических моментов для заключения контракта.-0-