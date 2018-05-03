Открыт прием заявок на участие в юбилейном кинофестивале "Лістапад"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыт прием заявок на участие в юбилейном XXV Минском международном кинофестивале "Лістапад", который пройдет с 2 по 9 ноября 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 9 сентября по шести конкурсным программам: основной конкурс игрового кино; конкурс игрового кино "Молодость на марше"; основной конкурс документального кино; конкурс национальных киношкол (документальное кино); конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк"; национальный конкурс.

К участию в "Лістападзе" принимаются полнометражные картины, созданные за последние полтора года. Короткометражные работы могут принимать участие только в национальном конкурсе и конкурсе национальных киношкол.

С порядком, условиями и сроками подачи заявок можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Минский международный кинофестиваль "Лістапад" - самое большое и статусное кинособытие Беларуси, ежегодно проводится в ноябре. "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы.

В "Лістападзе" ежегодно участвует около 150 фильмов из более чем 50 стран, проходит более 200 показов на пяти площадках столицы. Показы фильмов сопровождаются общением зрителей с авторами в формате Q&A. Обширную программу дополняют мастер-классы и ретроспективные показы. ММКФ "Лістапад" каждый год посещают до 40 000 зрителей и более 100 гостей со всего мира.

Учредителями ММКФ "Лістапад" являются Министерство культуры Республики Беларусь и Минский городской исполнительный комитет.-0-