23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс игрового кино по трем темам объявлен в Беларуси. Информация об этом размещена на сайте Министерства культуры, сообщает БЕЛТА.

До 3 августа участники могут подать свои заявки по теме "Фильм к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". По требованиям конкурса это должен быть телесериал (4 серии, не менее 44 мин. каждая) и киноверсия (1 серия не менее 90 мин.) на одном из государственных языков и версия фильма (киноверсия) с субтитрами на английском языке.

По второй теме конкурса - "Приключенческий, детективный фильм об истории Беларуси" - предлагается снять телесериал (4 серии не менее 44 мин. каждая) на одном из государственных языков.

Третий лот - "Фильм-сказка для детей" (хронометраж не менее 90 мин.) на одном из государственных языков и версия фильма с субтитрами на английском языке. Начало работ по каждой из заявленных тем - сентябрь текущего года.

Участвовать в творческом состязании могут производители (продюсеры) или один из производителей, соответствующие следующим требованиям: исполнитель должен быть юридическом лицом Республики Беларусь, при этом получателем средств является резидент Беларуси; работы и услуги по созданию картины осуществляются резидентами Беларуси на территории страны (за исключением выполнения работ и оказания услуг, которые в республике не выполняются или не оказываются, а также случаев, когда фильм создается совместно с иностранными производителями); наличие собственного квалифицированного персонала и опыта работы в области выпуска лент в игровой форме не менее 5 лет; не менее 70% съемочной группы должны составлять граждане Беларуси, за исключением случаев, когда производство совместное с иностранными специалистами; наличие собственных и (или) привлеченных кадровых и материально-технических возможностей, необходимых для выполнения договора на протяжении всего периода его действия.

Подробности открытого конкурса размещены на сайте ведомства.-0-