14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 5-й открытый конкурс вокального искусства "Хрустальный камертон" пройдет в Минске 3 марта, сообщили БЕЛТА организаторы.

В творческом состязании могут принять участие молодые исполнители в возрасте от 5 лет до 31 года. Конкурсанты (индивидуальные исполнители и ансамбли) выступят в трех номинациях: академическом, народном и эстрадном вокале. В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты в области вокального искусства, белорусские композиторы и исполнители.

Конкурс вокального искусства "Хрустальный камертон" стартовал в 2012 году. За это время в нем приняли участие талантливые исполнители не только из Беларуси, но и Украины, России. Среди лауреатов конкурса представители Беларуси на детском "Евровидении" Егор Жешко и Руслан Асланов, финалистка "Фабрики звезд" Зина Куприянович, музыкант Кирилл Ермаков и др.

Организаторами мероприятия выступают Белорусский национальный технический университет и культурно-просветительный и историко-образовательный центр БНТУ. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте БНТУ.-0-