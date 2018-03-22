22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отреставрированную военную драму Элема Климова "Иди и смотри" представит телеканал СТВ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе телеканала.

Специальный кинопоказ состоится сегодня в день 75-летия трагедии Хатыни в вечернем прайм-тайме (20.35) сразу после еще одной премьеры телеканала - специального репортажа корреспондентов СТВ о Хатыни.

Премьера обновленного художественного фильма по сценарию Алеся Адамовича состоялась 19 марта в Доме кино. Телеканал СТВ на белорусском телевидении получил первоочередное право показа легендарной ленты. Официальное разрешение на безвозмездное использование художественного фильма получено от киноконцерна "Мосфильм".

"Изначально картина снималась двумя кинокомпаниями - "Беларусьфильм" и "Мосфильм". Поскольку события, описываемые в киноленте, происходили на территории Минской области, мы сумели договориться, чтобы кинолента была показана на СТВ", - рассказал генеральный директор ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Луцкий. Таким образом, у аудитории канала есть уникальная возможность, не выходя из дома, первыми оценить работу, которой зрители одного из самых престижных мировых фестивалей аплодировали стоя.

Лента получила премию 74-го Венецианского кинофестиваля "За лучший отреставрированный фильм". Также картина "Иди и смотри" входит в "50 лучших фильмов о войне всех времен и народов". В центре сюжета - белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.-0-