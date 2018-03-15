Отреставрированный фильм "Иди и смотри" покажут в Минске к 75-летию трагедии Хатыни

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отреставрированную военную драму режиссера Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича "Иди и смотри" ("Беларусьфильм", "Мосфильм", 1985 год) покажут 19 марта в Доме кино в Минске к 75-летию трагедии Хатыни. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Картина была отреставрирована специалистами киноконцерна "Мосфильм" и в 2017 году получила главный приз на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации "Венецианская классика" за лучший отреставрированный фильм.

Премьера фильма "Иди и смотри" состоялась летом 1985 года на Московском международном кинофестивале, где он был удостоен "Золотого приза" и отмечен премией ФИПРЕССИ. За более чем 30 лет с момента создания фильм становился лауреатом многих престижных кинофестивалей. В 1985 году был выдвинут от СССР в число претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

По опросу читателей журнала "Советский экран", "Иди и смотри" признан лучшим фильмом 1986 года, а впоследствии утвердился во многих кинорейтингах, в том числе и зарубежных. Фильм удерживает рейтинг в 95% "свежести" по шкале Rotten Tomatoes. По версии журнала Time Out, картина занимает шестую строчку в списке "50 лучших военных фильмов всех времен", одновременно являясь лучшим фильмом о Второй мировой войне. В 2008 году британский журнал Empire включил ленту в список "500 величайших фильмов всех времен". По результатам опроса, проведенного в 2012 году британским журналом Sight & Sound среди режиссеров, картина заняла 30-е место в списке лучших фильмов всех времен.

Показ станет совместной акцией Национальной киностудии "Беларусьфильм" и киноконцерна "Мосфильм" при поддержке Белорусского союза кинематографистов. Билеты можно приобрести в кассах Дома кино. Начало в 16.00.-0-