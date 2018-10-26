Памятник Олегу Табакову открыли в МХТ им. Чехова

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник народному артисту СССР Олегу Табакову торжественно открыли 26 октября в портретном фойе Московского художественного театра им. Чехова, который долгие годы возглавлял Табаков. Открытие памятника состоялось во время церемонии, посвященной 120-летию со дня основания театра. Об этом сообщает ТАСС.

В праздновании приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, руководитель МХТ Сергей Женовач, вдова Табакова народная артистка РФ Марина Зудина, артисты театра и ученики Табакова.

Скульптурный бюст Олега Табакова выполнен по проекту скульптора, академика Российской академии художеств, народного художника РФ Салавата Щербакова. Табаков возглавлял театр в 2000-2018 годах.

Началом Художественного театра считают встречу его основателей Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко в ресторане "Славянский базар" 19 июля 1897 года. Открылся Московский Художественный театр 26 октября 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович" А. К. Толстого, который был показан в здании театра "Эрмитаж". С 1902 года МХТ располагается в Камергерском переулке.-0-