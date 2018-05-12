Памятник Тадеушу Костюшко установили в его родовой усадьбе в Ивацевичском районе

12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В урочище Меречевщина Ивацевичского района сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятника Тадеушу Костюшко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Памятник военному и политическому деятелю, установленный на его малой родине, - первый в Беларуси. Монумент высотой 2,2 м отлит из бронзы. Тадеуш Костюшко изображен смотрящим вдаль, в одной руке он держит саблю, другой прижимает к груди шляпу. "Тадеуш Костюшко вошел в историю нескольких государств. Его личность - пример преданности своей родине, святой любви к родному краю, - подчеркнул председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук. - Все великое начинается с малого. С установки валуна началось возрождение этого места. Постепенно Меречевщина превратилась в настоящий дворцово-парковый комплекс. Хочется поблагодарить всех неравнодушных людей, которые пожертвовали средства на создание этого памятника".

Памятник гармонично вписался в пейзаж Меречевщины. Он располагается на территории мемориального музея-усадьбы Тадеуша Костюшко. Напротив находится реконструируемый Коссовский дворец, несколько залов которого уже открыты для посещения. "Местные власти всегда готовы поддержать инициативы и проекты, которые направлены на развитие малой родины. Примером этому будет служить Меречевщина, которая становится объектом особой туристической привлекательности и значимости", - добавил председатель райисполкома.

В торжествах сегодня приняли участие руководство района, представители дипломатического корпуса, общественности, местные жители. Они возложили цветы к памятнику Костюшко, посетили музей в его родовой усадьбе, побывали в Коссовском дворце.

Усадьба Тадеуша Костюшко была уничтожена в годы Великой Отечественной войны. Брестский облисполком принял решение о восстановлении усадебного дома и создании мемориального музея. Здание было построено на фундаменте XVIII века по рисункам XIX века, торжественное открытие государственного музея состоялось осенью 2004 года.-0-