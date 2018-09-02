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Памятный знак "Янава слова" украсил столицу XXV Дня белорусской письменности

Культура 02.09.2018 | 12:21
День белорусской письменности в Иваново Новости темы День белорусской письменности в Иваново
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2 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. В Иваново сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятного знака "Янава слова", установленного в честь XXV Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

Скульптурная композиция размещена на пешеходной улице 17-го сентября в центре Иваново. Над ее созданием трудился авторский коллектив в составе Алеси Шатило, Алексея Сорокина и Анны Богаткиной. Памятный знак выполнен в виде солнечных часов, главный элемент которых - закрепленное в мраморной чаше перо. К ней прикреплены камни, на которых выгравировано название древнего города, принявшего XXV День белорусской письменности.

Во время открытия памятного знака
Во время открытия памятного знака

Памятный знак символизирует собой силу родного языка, который объединяет белорусов. "Традиции письменности в нашей стране имеют глубокие корни. Мы всегда жили в миролюбии и согласии с разными народами. Хотелось бы, чтобы слово, сама письменность и дальше способствовали этим стремлениям", - подчеркнул министр информации Александр Карлюкевич.

Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич

В свою очередь первый заместитель министра культуры Ирина Дрига сказала, что на протяжении четверти века праздник письменности способствует сохранению и развитию лучших традиций национальной духовности, белорусского языка, литературы, культуры.

Ирина Дрига
Ирина Дрига

"Мы гордимся, что этот праздник принимает Ивановская земля, которая богата творческими личностями и славится своим литературным наследием. Чтобы у ивановцев осталось напоминание о юбилейной дате, решением экспертной комиссии утвержден памятный знак "Янава слова". Надеюсь, что скульптура будет нести не только декоративную, но и образовательную функцию (на знаке можно прочитать названия всех городов-столиц дней письменности), станет туристическим объектом", - отметил председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун. Он подчеркнул, что в преддверии торжества город похорошел: обновились социокультурные объекты, появилась пешеходная улица, преобразился парк, где пройдут основные мероприятия праздника.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День белорусской письменности в БеларусиФОТОРЕПОРТАЖ: День белорусской письменности в Беларуси
Официальное открытие состоится только в воскресенье, но в городе уже проходят праздничные мероприятия. Так на главной площади города расположились шатры фестиваля книги и прессы Республики Беларусь.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Праздник в Иваново посвящен теме "Моя малая родина". Гуляния развернулись более чем на двух десятках площадках.-0-

Фото Вадима Якубенка

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Теги
Иваново, Карлюкевич, памятники, праздник
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