Памятный знак "Янава слова" украсил столицу XXV Дня белорусской письменности

2 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. В Иваново сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятного знака "Янава слова", установленного в честь XXV Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.
Скульптурная композиция размещена на пешеходной улице 17-го сентября в центре Иваново. Над ее созданием трудился авторский коллектив в составе Алеси Шатило, Алексея Сорокина и Анны Богаткиной. Памятный знак выполнен в виде солнечных часов, главный элемент которых - закрепленное в мраморной чаше перо. К ней прикреплены камни, на которых выгравировано название древнего города, принявшего XXV День белорусской письменности.
Памятный знак символизирует собой силу родного языка, который объединяет белорусов. "Традиции письменности в нашей стране имеют глубокие корни. Мы всегда жили в миролюбии и согласии с разными народами. Хотелось бы, чтобы слово, сама письменность и дальше способствовали этим стремлениям", - подчеркнул министр информации Александр Карлюкевич.
В свою очередь первый заместитель министра культуры Ирина Дрига сказала, что на протяжении четверти века праздник письменности способствует сохранению и развитию лучших традиций национальной духовности, белорусского языка, литературы, культуры.
"Мы гордимся, что этот праздник принимает Ивановская земля, которая богата творческими личностями и славится своим литературным наследием. Чтобы у ивановцев осталось напоминание о юбилейной дате, решением экспертной комиссии утвержден памятный знак "Янава слова". Надеюсь, что скульптура будет нести не только декоративную, но и образовательную функцию (на знаке можно прочитать названия всех городов-столиц дней письменности), станет туристическим объектом", - отметил председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун. Он подчеркнул, что в преддверии торжества город похорошел: обновились социокультурные объекты, появилась пешеходная улица, преобразился парк, где пройдут основные мероприятия праздника.
День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Праздник в Иваново посвящен теме "Моя малая родина". Гуляния развернулись более чем на двух десятках площадках.-0-
Фото Вадима Якубенка
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