Парфенон, Мону Лизу и динозавра из кубиков лего можно увидеть на выставке в Минске

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ТРЦ Galleria Minsk состоялось торжественное открытие выставки "The Art of the Brick. Искусство лего", передает корреспондент БЕЛТА.

Всемирно известная выставка, покорившая сердца миллионов в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах, представила зрителям более 100 масштабных фигур из кубиков. Это произведения искусства, среди которых - всемирно известные статуи и портреты знаменитых людей. Посетители выставки смогут со всех сторон осмотреть Солнечную систему, детально разглядеть Парфенон, впечатлиться динозавром из лего. Увидят минчане и картины из кубиков - "Поцелуй" Густава Климта, "Крик" Эдварда Мунка, "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и другие.

Во время торжественного открытия

Представлено нескольких тематических залов, в том числе "Мастерская художника", "Мировая культура", "Эмоции и состояния". Для самых маленьких посетителей организована игровая и развлекательная зона, где дети могут своими руками создать шедевр из лего.

"Выставка вошла в десятку самых зрелищных выставок мира, так что это настоящее событие для нашей столицы. Здесь мы сможем увидеть уникальное сочетание искусства и развлечения", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Автор выставки - Натан Савайя (Nathan Sawaya), известный американский художник из Нью-Йорка. Его выставки проходили в лучших музеях и галереях мира, в том числе Time Warner Centre в Нью-Йорке, Art and Culture Centre в Голливуде, Spot Gallery в Париже. Он первым превратил лего из игрушки в арт-объект. Глубокий смысл, эмоциональная и нравственная позиция художника, отраженная в его произведениях, будут понятны и интересны любому посетителю. Кубик лего - это мостик, соединяющий великое искусство и поп-культуру, создающий новые формы восприятия искусства.

Работы будут демонстрироваться в ТРЦ Galleria Minsk до конца мая. Организаторы выставки в Беларуси - ООО "Берин Арт Менеджмент" совместно с Silver Screen Cinemas при поддержке Мингорисполкома, Министерства культуры и Министерства образования.-0-

Фото Оксаны Манчук