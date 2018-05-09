Пенелопа Крус и Хавьер Бардем открыли Каннский кинофестиваль

8 мая во Франции открылся 71-й Каннский международный кинофестиваль, который входит в тройку самых престижных кинопоказов мира. Фестиваль начался на день раньше обычного. На протяжении многих лет церемония открытия и первый показ проходили в среду. Теперь это решили сделать во вторник.
Открыла форум премьера психологического триллера "Все знают", в котором снялись звезды мирового кинематографа Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Снял киноленту иранский режиссер Асгар Фархад. Фильм "Все знают" в конкурсную программу не входит.
Еще одна внеконкурсная премьера "Соло. Звездные войны. История" назначена на 15 мая.
На Лазурном берегу ожидают высадки "космических штурмовиков", инопланетян, джедаев и десятков тысяч поклонников "Звездных войн".
Закроется фестиваль 19 мая также внеконкурсным фильмом "Человек, который убил Дон Кихота" культового режиссера Терри Гиллиама. Это вольная интерпретация романа Сервантеса о Дон Кихоте, и работал режиссер над своим фильмом 20 лет.
На красной дорожке в Каннах в этом году запретили делать селфи. Это касается и участников, и гостей. Тем, кто нарушит этот запрет, грозит наказание в виде отказа в посещении всех показов.
В этом году упразднили предпремьерные пресс-показы, которые позволяли журналистам посмотреть фильмы раньше других.
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