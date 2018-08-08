Персональная выставка Владимира Прокопцова открылась в Национальном художественном музее

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов отмечает 65-летие открытием персональной выставки в музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня у выдающегося деятеля культуры двойной праздник. Ровно 20 лет он руководит Национальным художественным музеем. Выставка "Моя Беларусь" - это своеобразный творческий отчет художника. "В проект вошли мои работы, посвященные малой родине. Это моя деревня Жгунская Буда, родительский дом, наш сад. Административная работа отнимает много времени, поэтому как художник работаю в выходные и праздничные дни. Мне хочется показать свой философский взгляд на жизнь. Поскольку я имею профильное образование, для меня очень важно позиционировать себя как художника", - сказал Владимир Прокопцов.

Директору Национального художественного музея Владимиру Прокопцову исполняется 65 лет 20 лет Владимир Иванович руководит художественной сокровищницей Беларуси - Национальным художественным музеем.

Выставка состоит из 30 картин, последнюю из них художник закончил писать буквально вчера. "Это картина, посвященная сотрудникам музея разных поколений. Мы тоже достойно продолжаем начатую ими работу, преобразовывая наше учреждение культуры в музейный квартал. Сегодня не только праздник у меня, но и у всех сотрудников, это итог работы целой команды", - отметил гендиректор.

Особенность выставки еще в том, что она стартовала 8 августа в 8 часов 8 минут 8 секунд. В это время 65 лет назад появился на свет Владимир Прокопцов. Экспонироваться проект будет 8 дней 8 часов 8 минут 8 секунд, это придает ему еще большую оригинальность. Кроме того, сегодня прошла презентация альбома "Моя Беларусь", увидевшего свет благодаря издательству "Мастацкая літаратура" при поддержке Министерства информации.

Поздравить Владимира Прокопцова пришли представители госорганов, духовенство, художники, друзья, чтобы вручить юбиляру приветственные адреса от правительства, Национального собрания, Почетную грамоту Министерства культуры, подарки и цветы.

Как отметил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, он давно дружит и сотрудничает с Владимиром Прокопцовым. "Это очень харизматичный человек с неравнодушным отношением ко всем событиям, не только из мира искусства. С его помощью белорусы и гости страны могут открывать для себя высокое искусство и безграничный талант наших людей", - подчеркнул он.

Владимир Прокопцов родился 8 августа 1953 года в деревне Жгунская Буда Добрушского района Гомельской области.

За заслуги перед искусством Владимир Прокопцов удостоен многочисленных наград, в том числе медали Франциска Скорины (2008). В 2006 году Владимиру Прокопцову присвоено звание почетного гражданина города Добруша за личный вклад в развитие музейного дела на своей малой родине. В 2012 году на первом национальном форуме "Музеи Беларуси" в Гродно Владимир Прокопцов признан лучшим руководителем музея в Беларуси. В 2013 году ему присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь".

В Год малой родины Владимир Прокопцов организовал в Добруше три художественные выставки: первая открылась в феврале, вторая - в мае, а третья в августе 2018 года.-0-