Персональная выставка Владимира Прокопцова открылась в Витебске

9 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Персональная выставка художника, гендиректора Национального художественного музея Владимира Прокопцова "Мой Віцебск - мая Беларусь" открылась в Витебском областном художественном музеи, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены произведения разных периодов творческой деятельности художника, но в основу легла картина "Мой Віцебск". Это попытка автора вернутся к вечной теме художника и города, объединив образ любимого Витебска своей студенческой молодости 1970-х годов и авангардно-революционного города 1920-х, в котором жили и работали художники, всемирно известные сегодня. Всего на выставке экспонируются более 30 картин.

Поздравить Владимира Прокопцова с открытием выставки пришли его друзья, коллеги, педагоги, представители власти и родного вуза. Они все отмечали многогранность таланта художника, который сочетает в себе творческую, административную, общественную и научно-исследовательскую деятельность, являясь автором и куратором различных музейных проектов, научных книг и статей.

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