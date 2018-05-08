Первая десятка финалистов определится 8 мая на "Евровидении-2018"

8 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Первая десятка финалистов определится сегодня на "Евровидении-2018", которое принимает столица Португалии Лиссабон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За путевки в финал будут бороться 19 артистов. Представитель Беларуси ALEKSEEV исполнит свою песню "Forever" на конкурсной сцене под номером 8. Конкуренцию ему составят исполнители из Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии, Кипра.

"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2018". Прямая трансляция начнется в 22.00.

В первом полуфинале право голосовать имеют страны-участницы, а также Португалия, Испания и Великобритания. За представителей своих стран телезрители не могут голосовать. Телефонные номера в эфире объявит комментатор, они также будут обозначены эфирной графикой.

В 63-м конкурсе "Евровидение" участвуют 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые. Право принять конкурс страна получила благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" ("Любить за двоих") на португальском языке на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса - 758. -0-