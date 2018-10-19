Первая персональная выставка живописи молодой художницы Александры Русак открылась в Минске

19 октября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В галерее "Грай" проходит первая персональная выставка живописи молодой художницы Александры Русак, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На выставке представлено около 30 работ. Картины художницы сложно отнести к единому стилю. Это и яркие образцы экспрессионизма, и новаторский символизм. Основная тема работ Александры Русак - становление женского образа в современном социуме, отсюда и название экспозиции - "Cherchez la femme!". "Поиск... Поиск внутри себя той Женщины, ради которой совершают подвиги и во имя которой создают Чудеса света", - написано под одной из работ художницы.

Александра Русак начала рисовать с пяти лет. Сначала был кружок, затем школа с художественным уклоном. Каждый учебный день в дополнение к другим урокам 3-4 часа были посвящены занятиям по изобразительному искусству - с таким режимом к десятому классу всякое вдохновение напрочь испарилось, и Александра доучилась в самой обычной школе. Однако огромный интерес к искусству остался, и когда пришла пора поступать в институт, то выбор пал на кафедру культурологии. Жажда творить вернулась на третьем курсе. Так, в 2013 году Александра Русак вновь начала писать картины.

Увидеть работы молодой художницы можно до 28 октября, вход свободный.-0-