Первая репетиция ALEKSEEV пройдет на сцене "Евровидения-2018"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV проведет сегодня первую репетицию на сцене шоу в Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Продолжительность индивидуальной репетиции 30 минут. После нее музыкант отправится на пресс-конференцию, что традиционно организовано на конкурсе. Представитель Беларуси будет отвечать на вопросы журналистов, которые уже прибыли для освещения хода этого масштабного музыкального события. Новшеством нынешнего года для представителей СМИ стал запрет доступа на арену аккредитованной прессы во время первой репетиции, журналисты смогут следить за репетициями на экране в пресс-центре.

Во время второй репетиции 3 мая аккредитованная пресса уже сможет увидеть выступления на сцене. Репетиция будет длиться 20 минут, а после нее артисты дадут пресс-конференцию.

ALEKSEEV (Никита Алексеев) выступит в первом полуфинале 8 мая под номером восемь с песней на английском "Forever" ("Навсегда"). Авторы музыки К. Павлов, М. Кошевой, слова Е. Матюшенко.

Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии с 8 по 12 мая. Беларусь принимает участие в самом популярном песенном шоу Европы в 15-й раз.-0-