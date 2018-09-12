Первая запись Дэвида Боуи продана на аукционе за $51 тыс.

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая аудиозапись британской рок-звезды Дэвида Боуи продана на аукционе в Великобритании за 40 тыс. фунтов стерлингов (около $51 тыс.). Об этом сообщает The Guardian.
Магнитную ленту со звукозаписью нашел на чердаке своего дома барабанщик и менеджер первой группы Дэвида Боуи The Konrads Дэвид Хетфилд. Запись сделана 16-лентним Дэвидом Боуи в 1963 году. На пленке музыкант исполняет песню I Never Dreamed.
Дэвид Боуи - британский рок-певец и автор песен. Умер в 2016 году от рака. За два дня до своей смерти официально выпуситил новый альбом Blackstar. В 2000 году еженедельник New Musical Express назвал Боуи самым влиятельным музыкантом столетия.-0-
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