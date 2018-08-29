Первые мероприятия "Школы ТЕАРТа" пройдут 14-16 сентября

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые мероприятия "Школы ТЕАРТа" в рамках программы Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ" пройдут 14, 15 и 16 сентября. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

В нынешнем году "Школа ТЕАРТа" будет организована уже в третий раз. В целом в программе будут представлены детские творческие мастерские, обсуждение безбарьерной театральной среды, встреча с Доротой Масловской, Марком Ламмертом, Павлом Пряжко и многое другое.

Фокус "Школы ТЕАРТа" в 2018 году направлен на преодоление границ - национальных, языковых, культурных и социальных. -0-