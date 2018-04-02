Первые результаты проекта СГ по реставрации Брестской крепости можно будет увидеть в 2018 году

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые результаты проекта Союзного государства по реставрации Брестской крепости можно будет увидеть в 2018 году, сообщил заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году был дан старт проекту Союзного государства по реставрации Брестской крепости. В рамках этого проекта уже в текущем году будут проведены существенные работы по воссозданию и реставрации ряда зданий и сооружений Брестской крепости, а также музеефикация одного из них", - сказал Александр Яцко.

Всего проектом "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в МК "Брестская крепость-герой" предусмотрена реализация в 2018-2020 годах 16 мероприятий с общим объемом союзного финансирования в размере 319 млн 215 тыс. российских рублей. В частности, предусматриваются разработка проектно-сметной документации, ремонтные и реставрационные работы на объектах крепости, консервация руин и обеспечение безопасного доступа в цитадель (Центральный остров). После ремонта предполагается создание трех самостоятельных музейных объектов. Это экспозиции в полубашне юго-восточной казармы, которая будет посвящена истории Брестской крепости, а также Восточном и Пятом фортах. В том числе средства будут выделены на завершение ремонта и консервацию руин казармы 333-го стрелкового полка, капремонт моста через реку Мухавец в районе Музея обороны, кровель южной и юго-западной казарм.

Сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере культуры представлено традиционно широко. Успешными стали такие проекты, как Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", гастроли Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра, мастер-классы для учащихся художественных учреждений России и Беларуси "Союзное государство - молодым талантам XXI века" и др. "Эти проекты, полагаю, с успехом будут проходить еще многие годы", - отметил замминистра.

Он рассказал, что на днях в Ивановском районе Брестской области прошло научное мероприятие, где обсуждался проект по воссозданию усадебного дома рода Достоевских. Были выработаны те подходы и предложения, которые позволят успешно реализовать эту программу. Тем более что в 2021 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения Федора Михайловича.

По словам Александра Яцко, проектов, которые находятся в той или иной степени готовности, действительно много. Есть и множество предложений. Культурная сфера - неиссякаемый источник для сотрудничества, уверен замминистра.-0-

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