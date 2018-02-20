20 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Первые три дня билеты на "Славянский базар" будут продаваться только в кассах Витебска. Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализация билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 23 февраля. "В первые три дня - 23, 24 и 25 февраля - приобрести билеты можно будет исключительно в кассах областного центра. Это привилегии для витебчан, о которых мы заботимся. С понедельника, 26 февраля, они станут доступны и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by для людей по всему миру", - подчеркнул Александр Сидоренко.

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