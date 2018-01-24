Первый "Букварь" планируется показать на выставке в Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый "Букварь", изданный при участии белорусов, планируется показать на выставке в Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национальной библиотеки Роман Мотульский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам директора, НББ готовит масштабный проект к 400-летию первого "Букваря", отмечаемому в 2018 году, и планирует множество мероприятий по этому случаю как в Беларуси, так и за рубежом. Планы НББ привезти и показать в Беларусь оригинал книги поддержаны британской стороной, поскольку единственный полный экземпляр "Букваря" хранится в библиотеке в Лондоне. Заместитель главы миссии посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Иан Фокс заверил, что будут приложены все усилия для того, чтобы показать "Букварь" в Беларуси.

На 26-27 апреля в Минске запланированы международные книговедческие чтения на тему 400-летию первого "Букваря", где ожидаются гости из многих стран мира. В апреле планируется провести выставку "Букварей" в НББ, чтобы дать возможность широкой общественности познакомиться со всем спектром учебной литературы.

Факсимильное же издание первого "Букваря" Национальная библиотека вместе с партнерами предполагает представить в преддверии Дня знаний. Точная дата презентации пока не определена. Затем книга отправится на День белорусской письменности, а после этого для показа за рубежом. Есть предложения о мероприятиях в Литве и Великобритании, идет обсуждение возможностей презентации книги в других странах.

Роман Мотульский также добавил, что активное сотрудничество между библиотеками Беларуси и Британии только начинается и есть много задумок для совместной реализации.-0-

Факсимильное издание первого "Букваря" готовит Национальная библиотека Беларуси Цель проекта - факсимильное воспроизведение и популяризация издания. "Букварь" вышел в свет в 1618 года. Сейчас в мире есть всего два экземпляра этой книги, один из которых - полный.