Первый "Букварь" в цифровом виде доступен на сайте лондонской Библиотеки Миддл Темпл

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый "Букварь", к изданию которого имеют непосредственное отношение белорусы, в цифровом виде доступен на сайте лондонской Библиотеки Миддл Темпл, где хранится единственный полный экземпляр книги. Об этом сообщил заместитель главы миссии посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Иан Фокс, передает корреспондент БЕЛТА.

"Книга оцифрована и доступна всем на бесплатной основе, ее можно найти на веб-странице библиотеки", - сказал Иан Фокс. Он отметил, что британская сторона поддерживает идею факсимильного издания "Букваря", которую намерена реализовать Национальная библиотека Беларуси, поскольку это важный момент как для белорусской истории, так и британской. Представитель дипмисии подчеркнул, что НББ проделало большую работу, и это достижение национального уровня.

Иан Фокс рассказал, что хранящийся в Библиотеке Миддл Темпл экземпляр "Букваря", скорее всего, принадлежал ранее Роберту Эшли, основателю библиотеки. Роберт Эшли был юристом, но и известным библиофилом, на момент его смерти в коллекции насчитывалось 3,7 тыс. книг.

В 2018 году в Беларуси и за рубежом пройдет ряд мероприятий по случаю 400-летия первого "Букваря", изданного с участием белорусов. Планируется факсимильное издание "Букваря", а также организация выставки оригинальной книги в Беларуси.-0-