Первый день детского конкурса на "Славянском базаре" только усилил интригу

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Акцент на вокал и капля национального колорита - участники XVI Международного детского конкурса "Витебск-2018" завершили выступления в первый день творческого состязания, передает корреспондент БЕЛТА.

Для двадцати конкурсантов этого года организаторы подготовили новый сюжет - по мотивам сказки Андерсена "Снежная королева". Тем не менее в ее ледяном дворце юных исполнителей встречали очень горячо. Начиная с россиянки Маргариты Воробьевой и заканчивая Илинкой Дину из Румынии - каждый сорвал заслуженные аплодисменты. Представителя Беларуси Артема Скороля, конечно, зал поддерживал особенно бурно. Да и трудно было не хлопать и не подтанцовывать под зажигательный мотив песни из репертуара ВИА "Пенсяры" - "Конь незацугляны".

К слову, если в прошлые годы первый конкурсный день обычно был насыщен народными песнями и соответствующими костюмами, то выбор композиций нынешних участников оказался неожиданным и изобиловал современными композициями. А национальный колорит заключался разве что в языке страны исполнителя и авторе песни. Возможно, сказался и возраст участников (в большинстве своем это 10-12-летние подростки): концерт первого дня был наполнен драматизмом, песнями-мечтаниями, композициями о любви, нашлось место и зажигательному року. Да и сам вокал отдельных ребят легко было спутать с закрытыми глазами с выступлением взрослых.

Участие носителей английского языка - представителей Канады и Великобритании (стран-дебютантов конкурса) - внесло в программу и мировые хиты. Чего только стоит известная песня Леонарда Коэна "Аллилуйя" в исполнении канадца Тимура Лезгишвили.

Словом, юные артисты непрофессионального зрителя поставили в тупик - явного фаворита уходившие с концерта слушатели назвать так и не смогли. А жюри под председательством народного артиста Молдовы Константина Московича хранит молчание: в детском конкурсе не принято оглашать промежуточные итоги, чтобы лишний раз не волновать участников. Поэтому после первого дня, даже если каждый член и определил для себя фаворитов, признаться в этом они смогут лишь после оглашения итогов конкурса, которые складываются из суммы баллов за два выступления.

Во второй день музыкального состязания, 11 июля, на сцене концертного зала "Витебск" прозвучат уже эстрадные композиции, позволяющие показать вокальные данные участников в наилучшем свете. Первой поднимется на сцену эстонка Эрика Ершова, последней - Андрея-Емира Рацэ из Молдовы. Представитель Беларуси продемонстрирует свой талант тринадцатым.

Гала-концерт и церемония награждения лауреатов пройдут в концертном зале "Витебск" 12 июля. Гран-при "Золотая лира" победителю XVI Международного музыкального детского конкурса будет вручен в этот же день в Летнем амфитеатре на церемонии торжественного открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-