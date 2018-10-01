Первый из "Уикендов с Бергманом" пройдет 6-7 октября в кинотеатре "Пионер"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходят "Уикенды с Бергманом": в кинотеатре "Пионер" за семь недель покажут 20 шедевров классика шведского кино - Ингмара Бергмана. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Марафон фильмов с обсуждением начнется двумя картинами, которые объединены в программу "Воспитание "Я". Ленты представит киновед и программный директор ММКФ "Лістапад" Игорь Сукманов.

В первые выходные октября (6 и 7 октября) на экране "Пионера" покажут ранние фильмы Ингмара Бергмана: "Кризис" (1946) и "Портовый город" (1948).

6 октября зрители смогут посмотреть и обсудить экзистенциальную мелодраму "Кризис". Фильм расскажет историю восемнадцатилетней Нелли, живущей в тихом провинциальном городке вместе со своей приемной матерью Ингеборг. Окруженная любовью, она все же мечтает вырваться за пределы слишком размеренной действительности. Когда настоящая мать Нелли, владелица модного салона, предлагает девушке начать новую яркую жизнь в Стокгольме, та без раздумий соглашается. Нелли уезжает в столицу и открывает для себя темные стороны человеческой натуры…

7 октября на суд зарителей будет представлена оптимистическая драма "Портовый город". Моряк Йоста сходит на берег в родном Гетеборге, чтобы начать новую жизнь. Здесь он знакомится с Берит, своенравной девушкой, едва покинувшей стены исправительного дома. Берит живет с деспотичной матерью, которая изводит дочь своей ханжеской заботой. Отчаявшаяся героиня ищет спасение в своем избраннике. С этой целью она поверяет Йосте тайны своего прошлого.

Проект "Уикенды с Бергманом" осуществляется при поддержке Посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института. Показы проходят в рамках "Лістапад. Коллекции". -0-