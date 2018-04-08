"Песнь восхождения" прозвучит на пасхальном концерте в Могилеве

8 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском городском центре культуры и досуга 10 апреля пройдет "Пасхальный концерт", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

В исполнении симфонического оркестра и хора Могилевской городской капеллы прозвучат музыкальные шедевры, которые созданы специально для торжественных богослужений. А любители классической музыки смогут услышать редко исполняемые произведения русских композиторов Дмитрия Бортнянского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и других.

В финале праздничного концерта впервые в Беларуси прозвучит вокально-симфоническое произведение "Песнь восхождения" на тексты семи псалмов из Псалтири митрополита Илариона (Алфеева). Музыка владыки, ведущего богослова Русской православной церкви, притягательна не только своей одухотворенной красотой, но и заложенной в ней высокой миссией.

"Пасхальные концерты, ставшие традиционными в нашем городе, собирают самую благодатную публику, - отметил художественный руководитель и дирижер городской капеллы Сергей Лищенко. - У каждого присутствующего будет прекрасная возможность отвлечься от повседневной суеты, обрести душевное спокойствие, а главное - приветствовать друг друга радостными словами "Христос воскресе!".-0-