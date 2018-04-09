Песни из нового альбома и хиты споют "Песняры" на концерте в Минске 23 мая

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный ансамбль "Песняры" представит концертную программу "Разам быць" в концертном зале "Минск" 23 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В программу войдут песни из нового альбома и лучшие композиции за многолетнюю историю коллектива. "За год мы даем от 80 до 100 концертов, причем больше половины из них за рубежом. Поэтому каждое возвращение в Минск для нас приятное и очень теплое. Хочется быть с нашими семьями и близкими, гулять по улицам. Именно это ощущение гармонии и радости мы заложили в название большого сольного концерта в столице", - рассказал художественный руководитель "Песняров" Роман Козырев.

ВИА "Песняры" - легендарный коллектив, основанный народным артистом Владимиром Мулявиным в 1969 году. В 1989 году он стал Белорусским государственным ансамблем. Нынешний состав начал работу в 2003 году, сохраняя все лучшее, что было у "Песняров": безупречное живое исполнение, мелодизм и акцент на белорусскоязычном творчестве.-0-