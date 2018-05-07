Песни Победы в исполнении "Хора Турецкого" прозвучат в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песни Победы в исполнении арт-группы "Хор Турецкого" прозвучат в Минске, сообщила журналистам начальник отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Беларуси Инна Адамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Истинным подарком для жителей столицы станет концерт группы "Хор Турецкого" в рамках акции "Песни Победы", который пройдет 8 мая в 19.00 на площадке у Парка Победы", - сказала Инна Адамович. Будут приглашены ветераны, молодежь, общественность.

На концерте "Хор Турецкого" исполнит песни военных лет, связанные с увековечиванием памяти о героях войны. Для широкого информационного освещения этого мероприятия 8 мая в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны запланирована пресс-конференция с участием руководителя арт-группы народного артиста России Михаила Турецкого.

Проект "Песни Победы" появился в 2015 году. Первый концерт прошел на Поклонной горе в Москве, а в 2017 году коллектив выступил на центральной площади Берлина Жандарменмаркт. В 2018 году площадками для его проведения стали несколько стран мира. Коллектив уже представил проект в Париже, Любляне и Вене. Планируются выступления в Берлине, Тель-Авиве и даже Нью-Йорке.

Концерт, который проводится на благотворительной основе при поддержке Минкультуры России, станет знаковым событием международного уровня. Соорганизаторами проекта выступает Министерство культуры Беларуси, Мингорисполком.-0-