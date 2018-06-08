"Песня года Беларуси-2018" практически полностью состоит из новых композиций

8 июня, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Топ-30 "Песни года Беларуси-2018" формировался на основе ротации Радио ОНТ, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор съемочной группы дирекции специальных проектов, продюсер проекта "Песня года Беларуси" телеканала ОНТ Людмила Чегринец.

По ее словам, основой для формирования трек-листа праздника песни стали списки лидеров ротаций, которые подавались музыкальными редакторами Радио ОНТ с учетом рекомендаций нескольких самых популярных радиостанций Беларуси. Рассматривались песни, попавшие в горячую ротацию с декабря 2017 года по май 2018-го. При составлении трек-листа принималась во внимание популярность музыкальных композиций и видеоклипов на YouTube и в иных социальных сетях. "В число участников, например, включена известная блогер Юлия Годунова, композиция которой "Давай останемся" бьет рекорды по популярности в интернете", - отметила Людмила Чегринец. Она подчернула, что на 98% концерт сформировали новые песни, которые активно ротируются и достойны быть представленными в эфире, готовящемся к дню рождения телеканала.

Сегодня вечером на центральной площади культурной столицы страны Новополоцка своими выступлениями зрителей порадуют более 30 самых популярных артистов Беларуси, среди которых Анастасия Тиханович, Кирилл Гуд, Тео и Ольга Рыжикова, Елена Гришанова, Галина Шишкова. Алена Ланская выступит в дуэте с хедлайнером концерта - российским артистом Глебом Матвейчуком, еще один дуэт прозвучит в исполнении Анны Шаркуновой и группы "Без Билета". Откроет концерт юная исполнительница Лера Яскевич песней "Калi рана ўстанеш", посвященной теме малой родины. По уже сложившейся традиции ОНТ ежегодно приглашает на "Песню года" народных любимцев и давних друзей телеканала Ядвигу Поплавскую, Анатолия Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Ирину Афанасьеву, Искуи Абалян.

Музыкальный проект "Песня года Беларуси", ставший популярным и ожидаемым музыкальным событием для тысяч зрителей и телезрителей страны, проводится уже на протяжении 13 лет. Телеверсия масштабного концерта выйдет в эфир ОНТ в день рождения телеканала 25 июня.

Организаторы "Песни года Беларуси-2018" - телеканал ОНТ, Новополоцкий городской исполнительный комитет и Центр культуры Новополоцка.-0-