"Песня года Беларуси-2018" пройдет 8 июня в Новополоцке

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный фестиваль "Песня года Беларуси-2018" пройдет на центральной площади культурной столицы страны Новополоцка 8 июня Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь телеканала ОНТ Светлана Тихонова.

Своими выступлениями зрителей порадуют 30 самых популярных артистов Беларуси, среди которых группа "Тяни-Толкай", Анастасия Тиханович, Кирилл Гуд, Тео и Ольга Рыжикова, Елена Гришанова, Галина Шишкова. Алена Ланская выступит в дуэте с хедлайнером концерта - российским артистом Глебом Матвейчуком, еще один дуэт прозвучит в исполнении Анны Шаркуновой и группы "Без Билета".

Основой для формирования трек-листа концерта стали списки лидеров ротаций, которые подавались музыкальными редакторами Радио ОНТ с учетом рекомендаций нескольких самых популярных радиостанций Беларуси. Рассматривались песни, попавшие в горячую ротацию с декабря 2017 года по май 2018 года. При составлении трек-листа принималась во внимание популярность музыкальных композиций и видеоклипов на YouTube и в иных социальных сетях.

Кроме того, по уже сложившейся хорошей традиции ОНТ ежегодно приглашает на "Песню года" народных любимцев и давних друзей телеканала: Ядвигу Поплавскую, Анатолия Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Ирину Афанасьеву, Искуи Абалян.

Праздник, который стал популярным и ожидаемым музыкальным событием для тысяч зрителей и телезрителей страны, проводится уже на протяжении 13 лет. Телеверсия масштабного концерта "Песня года Беларуси-2018" выйдет в эфир ОНТ в день рождения телеканала - 25 июня.

Организаторы "Песни года Беларуси-2018" - телеканал ОНТ, Новополоцкий городской исполнительный комитет и Центр культуры Новополоцка.-0-