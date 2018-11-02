"Песняры" возложили цветы к памятнику Владимиру Мулявину в Екатеринбурге

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Участники Белорусского государственного ансамбля "Песняры" представили в Екатеринбурге свою сольную программу и возложили цветы к установленному в этом городе памятнику основателю ансамбля Владимиру Мулявину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

После концерта в отделении посольства в Екатеринбурге с коллективом "Песняров" в теплой дружеской обстановке обсуждались творческие планы и новые проекты, а также вопросы организации туров в регионы России.

"Самым волнительным моментом стало возложение цветов артистами ансамбля к памятнику Владимиру Мулявину у киноконцертного комплекса "Космос" в Екатеринбурге", - добавили в пресс-службе.

Основатель и художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин родился в Свердловске (ныне – Екатеринбург). За 49 лет существования "Песняров" состав коллектива неоднократно обновлялся: всего в ансамбле работали более 50 музыкантов. Нынешний состав "Песняров" значительно омолодился, но при этом сохранил преемственность и самобытность. Коллектив отличает бережное отношение к народному творчеству, владение различными музыкальными инструментами, импровизация, чистота вокала, многоголосие, богатство и красочность аранжировок.-0-