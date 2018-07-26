26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песню открытия ІІ Европейских игр жюри определит после общественного обсуждения. Такое решение принято сегодня по итогам второго тура конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр 2019 года в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Жюри соберется еще раз и примет решение с учетом общественного обсуждения. Песня-победитель, с одной стороны, должна быть высоко профессиональной, а с другой - нравиться зрителям и слушателям", - отметила первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.
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