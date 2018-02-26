Петр Машеров оставил неизгладимый след в сердцах и памяти белорусов - Шерстнев

26 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Петр Машеров оставил неизгладимый след в сердцах и памяти людей. Это подчеркнул председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, общаясь с журналистами после торжественного возложения цветов к бюсту П.М.Машерова в Витебске.

На церемонии возложения

В торжественном мероприятии в честь100-летия выдающегося государственного деятеля, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Машерова приняли участие представители Витебского облисполкома, ветеранских организаций, депутаты, общественность и молодежь.

"Петр Миронович Машеров - выдающийся руководитель и масштабная личность, его знают и помнят во всей Беларуси. Он оставил неизгладимый след и в сердцах, и в памяти наших людей", - сказал руководитель области.

Николай Шерстнев убежден, что нынешнее поколение белорусов должно внести свою лепту в увековечение памяти о Петре Машерове. В Витебской области этим надо заниматься особо - Машеров родился в Сенненском районе, получил образование в Витебске, работал в Россонах, где и организовал во время войны сопротивление оккупантам в тылу.

С Россонским районом связаны яркие страницы жизни политика. В музее боевого содружества райцентра ему посвящен мемориальный зал. "К сожалению, музей уже в неприглядном состоянии. Его ждет реконструкция. Изготовлена проектная документация, учреждение будет полностью восстановлено и приведено в идеальное состояние. Запланировано существенное благоустройство прилегающей территории, сквера и могилы матери Петра Мироновича (ее убили немцы). Все это будет сделано в едином комплексе. Работы намерены провести за 2018 год", - сказал Николай Шерстнев. Он подчеркнул, что музейный комплекс в Россонах должен стать территорией памяти и местом, где будут проводиться молодежные патриотические мероприятия.

Бюст Петра Машерова в Витебске

Что касается Сенненского района, где якобы сохранился дом семьи Машеровых, то это пока лишь предположение, высказанное в СМИ. "Это только версия. Надо разбираться, искать факты, документальные подтверждения. Если предположение подтвердится, то, безусловно, это будет очень значимо для Сенненщины", - констатировал председатель облисполкома.

ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения Петра Машерова Деятельность Машерова была высоко оценена. Он награжден 7 орденами Ленина, другими государственными наградами, в том числе иностранных государств.

Николай Шерстнев подчеркнул, что Сенненщина дала Беларуси выдающегося руководителя и сегодня его земляки должны стремиться славить этот край своими делами. "Есть планы по развитию района. Будут строиться животноводческие комплексы, ведется работа по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, чтобы получать гораздо более высокие результаты. Если намеченное удастся реализовать, это будет достойный вклад современников в сохранение памяти о прославленном земляке", - резюмировал губернатор.

Мероприятия, посвященные вековому юбилею Машерова, продолжатся 27 февраля - в Витебском госуниверситете им. П.М.Машерова пройдет торжественное собрание.-0-

Фото Александра Хитрова